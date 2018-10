10. Herbstausstellung mit sechs Präsentationen

Bereits im zehnten Jahr lädt die Keramikwerkstatt Krösselbach zu ihrer beliebten und vielseitigen Herbstausstellung ein. Am ersten Novemberwochenende, dem 03./04. November, jeweils von 10 – 18 Uhr, treffen sich in diesem Jahr sechs KünstlerInnen und KunsthandwerkerInnen aus der Region und präsentieren ihre Arbeiten.

Alle Aussteller setzen sich in professioneller Weise mit Design und künstlerischem Ausdruck auseinander oder arbeiten in einem gestaltenden Handwerk. Sie schaffen, jeder auf ganz eigene Weise und mit dem ihnen eigenen Material, meisterliche Kleinserien und unvergleichliche Unikate.

Alfred Schließler verwendet nach wie vor den selbst gegrabenen, rot brennenden Ton aus Aglasterhausen. Die weiß glasierten Keramiken zusammen mit der unglasierten, polierten Terrakotta ergeben fast grafische Hell-Dunkel-Kontraste.

Hanna Born-Schließler dekoriert mit eigenen Schwammstempeln einen Teil der Werkstattproduktion mit farbigen Tulpenmotiven. Unverwechselbares, zeitgenössisches Design und handwerkliche Präzision zeichnet die Keramik aus Krösselbach aus.

Ulrike Nelles von der Glaszone Eberbach mit ihrer Werkstatt in der Alten Dielbacher Straße 36 kombiniert traditionelles Handwerk mit modernen Techniken und eigenen Entwürfen. Sie zeigt filigrane Glasarbeiten als Fensterbilder, Gute-Laune-Hühnchen, ganzjährige Regenbogensterne, Tische für den Außenbereich und vieles mehr.

In der Hiltersklingener Nähwerkstatt von Babette Fitz entstehen aus original indischen Sariseiden unter anderem Kissen und Halstücher. Außerdem fertigt sie aus Merinowolle und Walk warme Ponchos, Mützen, Schals und Stulpen.

Andrea Engelhardt-Skarke aus Erbach, erstmals in der Krösselbacher Herbstausstellung dabei, ist gelernte Elfenbeinschnitzerin. In ihren Händen entstehen einzigartige Schmuckstücke aus Naturmaterialien.

Neben Mammutelfenbein verarbeitet die Kunsthandwerkerin auch verschiedene Hölzer, Hörner, Samen und Nüsse sowie Rehgehörne und Knochen. Ebenfalls in der Jubiläums-Ausstellung ist dieses Mal Claudius Schließler vertreten. Als sein aktuelles Projekt zeigt er ein bis zur Kleinserie entwickeltes Möbelstück, dessen Prototypen und Varianten. Weitere Einzelstücke geben Einblick in sein Schaffen als Gestalter. Franz Musiol ist seit nunmehr 10 Jahren Mitaussteller in Krösselbach. Eine Woche vor der Eröffnung seiner gemeinsamen Ausstellung mit Andreas Held, „Reifen wie der Baum“, mit großen Holzskulpturen und Baumfotografien in der Manfred-Sauer-Stiftung in Lobbach zeigt Franz Musiol in seinem Atelier am Fluss jüngere und neue kleinere und mittelgroße Holzskulpturen.

Die KünstlerInnen und KunsthandwerkerInnen laden herzlich ein zu ihrer vielfältigen Werkschau in Krösselbach, ins unvergleichliche Ambiente am Neckar hinter der Schleuse Rockenau, zum Kennenlernen von Kunsthandwerkern aus der Region, zum Schauen, Erleben und zu Gesprächen.