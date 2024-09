Hundebesitzer aufgepasst: In diesem Jahr findet zum Ende der Freibadsaison das 10. Hundeschwimmen im Freibad Hoheneck statt. Am 3. Oktober von 10 bis 17 Uhr haben wasserliebende Hunde die Möglichkeit im Freibad ins kühle Nass zu springen. Auch dieses Jahr spenden wir die Einnahmen wieder an einen guten Zweck im Landkreis. Ein Fotograf wird für euch vor Ort sein, um eure Vierbeiner nach Wunsch am Wasser und beim Spielen zu fotografieren. Für den Eintritt bitte den Impfpass Ihres Hundes, eine Kopie der Hundehaftpflicht und die Hundemarke mitbringen. Jeder Hundehalter ist für seinen Hund voll verantwortlich.