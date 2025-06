10 Jahre „Singen für Alle“ mit Patrick Bopp

Das Kulturhaus Schwanen lädt am 22. Juli 2025 zur großen Jubiläumsfeier von „Singen für Alle“ ein. Bereits seit einem Jahrzehnt begeistert das beliebte Mitsing-Format Menschen aus der Region und darüber hinaus. Die Feier findet auf der Open-Air-Bühne auf der Schwaneninsel hinter dem Kulturhaus statt – ein einzigartiger Ort, um gemeinsam den Sommerabend mit Musik und Gesang zu genießen. Und als vokale Gratulanten werden Freund:innen des Formats wie MarieLouise und Christian Langer den Abend mit mit Songs und Mehrstimmigkeit bereichern.

Und wer weiß, vielleicht traut sich die eine oder der andere aus dem Publikum ja auch spontan auf der Bühne mitzuwirken. Bei „Aus voller Kehle für die Seele“ ist in den letzten zehn Jahren da schon alles Mögliche passiert…

Ein Jahrzehnt gemeinsames Singen

Was 2015 als Experiment von Petra Klaiber und Patrick Bopp im Kulturhaus Schwanen begann, hat sich in den letzten zehn Jahren zu einem echten Erfolg entwickelt. Über 500 „Singen für Alle“-Veranstaltungen haben seitdem stattgefunden, bei denen tausende Menschen aus allen Lebensbereichen gemeinsam gesungen haben.

„Aus voller Kehle für die Seele“ lautet das Motto, das in den vergangenen Jahren Menschen unterschiedlichster Generationen zusammengeführt hat.

Denn das Konzept ist so einfach wie wirkungsvoll: Spontanes „Drauf-Los-Singen“ unter professioneller Anleitung macht nicht nur Spaß, sondern verbindet Menschen. Egal ob Gesangsprofi oder blutige:r Anfänger:in – beim „Singen für Alle“ steht das gemeinschaftliche Erlebnis im Mittelpunkt, nicht die perfekte Stimme.

Mitsingen erwünscht!

Egal ob Gesangsprofi oder blutiger Anfänger:in, ob Sopran oder Bass – hier sind alle will-kommen, die Spaß am Singen haben!

Von Schlager bis Rock, von Pop bis Volkslied:

Wir singen, was Spaß macht, über alle Genres & Grenzen hinweg. Von Schlager bis Pop, von Rock bis Rap, von Ska bis Volkslieder – die Songauswahl ist bunt gemischt Notenkenntnisse sind nicht erforderlich, die Texte werden einfach projiziert.

Das Kulturhaus Schwanen freut sich über Anekdoten, Geburtstagsgrüße und Liedwünsche, die per E-Mail an singen@kulturhaus-schwanen.de gesendet werden oder auch am Abend spontan eingebracht werden können.