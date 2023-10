15 Jahre „Apollo and Beyond“

Wir feiern am 11. November 2023 gleich mehrere Jubiläen.

Europas größte Raumfahrtausstellung „Apollo and Beyond“ wurde vor 15 Jahren u.a. mit der sowjetischen Raumfähre „Buran OK-GLI“ eröffnet. Das im Museum ausgestellte „Spacelab“ feiert das 40. Jubiläum seines Jungfernfluges, bei dem ESA-Astronaut Ulf Merbold seine erste Mission ins All antrat. ESA-Astronaut Matthias Maurer, der am 11. November 2021 seine ISS-Mission startete, wird genau zwei Jahre später seinen Ausstellungsbereich im Technik Museum Speyer eröffnen. Das Jubiläumsprogramm beinhaltet Vorträge von Ulf Merbold und Matthias Maurer über ihre Missionen sowie eine Talkrunde mit Maurer, Merbold und Ausstellungskurator Gerhard Daum. Die Veranstaltung findet von 14 bis 17 Uhr statt und ist im regulären Museumseintritt inbegriffen. Im FORUM Kino wird zu verschiedenen Uhrzeiten der Film zum "Buran - Geschichte und Transport" vorgeführt.