10 Jahre Atrium Revival

Es ist an der Zeit eine Party zu feiern wie es so in Reutlingen keine Zweite gibt. Herzlich willkommen zur 20. ATRIUM Revival Partynacht - ☝🏻NEU: Mit Welcome Drink bis 21:30 Uhr für alle Ladies!!!

Die ATRIUM-Revival Partynacht ist inzwischen nicht mehr nur eine in den Eventkalendern etablierte Veranstaltung, sondern die Nummer 1 in Reutlingen in Sachen Größe und Besonderheit:

•3 Dancefloors

•Discofeeling aus den 70igern, 80igern und 90igern

•Original ATRIUM-Personal von damals

•Original ATRIUM-Deejays von damals

•Location: ATRIUM-Räumlichkeiten, heute area14 Reutlingen

•Das größte "Klassentreffen" in Reutlingen und Umgebung

•Treffen der Generationen (ü30, ü40, ü50, ü60...), die schon in den 70igern, 80igern und 90igern Partys feierten

•Ehemalige Gäste aus dem ATRIUM, aber auch aus Black Mustang, Färberei, Wabun, Lafontaine, Jabba, Billys Inn,...