10 Jahre (Club) paradox.: KiEw live / Jubiläumsparty

Seit über 10 Jahren gibt es inzwischen regelmäßig die Club Paradox (bzw. inzwischen paradox. genannt) Party im Four Runners Club in Ludwigsburg. - Eine lange Zeit in der sich vieles verändert und gewandelt hat. 10 Jahre eine Partyreihe führen zu dürfen ist in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit und wir wollen uns mit dieser Nacht ausdrücklich für die Treue der Gäste bedanken!

Zu diesem Anlass haben wir die Band KiEw und viele DJs eingeladen, die uns in den letzten Jahren begleitet haben. - Ebenfalls wird es eine große Menge an Verlosungen geben!

Zu diesem speziellen Abend werden wir die Türen bereits um 21:00 Uhr öffnen!

★★★ Programm ★★★

ab 21:00 Uhr Beginn Party

ab 23:00 Uhr KiEw live

★★★ Live On Stage ★★★

KiEw (Experimental Electro-Industrial)

KiEw geht extrem tanzbar in die Beine, spielend werden hier die Grenzen von Techno, Industrial und (Electro-) Punk überschritten. Live mal rhythmisch eingängig, mal wundervoll sperrig, gar fordernd, ist das Ergebnis an- und aufregend für Kopf und Körper.

Zum guten Ton eines Konzertes des Lüneburger Trios gehören dabei opulente avantgardistische Geräuschskulpturen und ausgiebige Vocalperformances, während knallende Beats die Hörgänge durchpusten und fein geregelte Klangstrukturen dazu sanft die Hirnwindungen umgarnen.

Neben den klassischen Clubhits wie Feierabend in Kiew und dcdisk wird es an diesem Abend natürlich auch Neues aus dem Hause KiEw live zu hören geben!

★★★ Verlosung ★★★

Wir verlosen an diesem Abend freien Eintritt für diverse Konzerte oder Festivals! Alle bestätigten Verlosungen und Infos findet ihr unter https://www.facebook.com/events/975371242657122/!

★★★ Die Floors ★★★

━━━━━ 1st Floor: paradox. mixed styles ━━━━━

ᐓ Gothicrock ♫ Futurepop ♫ EBM ♫ NDH ♫ Scene-Classics ♫ Darkwave ♫ Synthpop ♫ 80s ♫ Mittelalter

━━ 2nd Floor: paradox. electronic experiments ━━

ᐓ Electro ♫ Cyber-Industrial ♫ Dark-Electro ♫ Aggrotech ♫ Noise ♫ Experimental ♫ Hard-Electro

★★★ Infos ★★★

ᐓ Dress-Code: Scene or friends

ᐓ Four Runners Club: Heckenwiesen 14, Ludwigsburg-Tammerfeld (in der Nähe von Stuttgart)

ᐓ Homepage: http://www.paradoxlb.de

ᐓ Kontakt und Bookings: info[at]clubparadox.info

ᐓ Kostenlose Parkplätze rund um den Club

ᐓ Sehr Gute Sound-Anlagen auf beiden Floors

ᐓ Faire Getränkepreise

ᐓ Speisemöglichkeiten: KFC, Burger King und McDonalds ca. 5 Minuten entfernt

ᐓ Gut zu erreichen vom Asperger Bahnhof aus (10-12min Fußweg): http://s1.directupload.net/images/121118/5952v4mb.jpg

ᐓ Event ab 16 Jahren mit Aufsichtsberechtigung: partyzettel.de/muttizettel.pdf

★★★ Social ★★★

ᐓ Instagram: https://www.instagram.com/paradoxcommunity/

ᐓ Facebook: https://www.facebook.com/clubparadox/

ᐓ DarkBW: https://darkbw.com/orte/paradox-ludwigsburg