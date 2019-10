10 Jahre Dark Visions Jubiläumsparty

Wir schreiben das Jahr 2009 - die Tübinger Club Szene befindet sich mitten im Umbruch. Auch das Zentrum Zoo in Tübingen hatte wieder einen neuen Betreiber, der gegenüber der Schwarzen Szene positiv aufgeschlossen war. So gelang es, den lang befreundeten DJ's Exciter und Andy F. mit etwas Überzeugungsarbeit im Herbst 2009 eine neue regelmäßige Schwarze Party im Zentrum Zoo in Tübingen zu etablieren. Dark Visions war geboren! Etwa drei Jahre danach verließ DJ Exciter das Schwabenländle. Wenig später erfolgte jedoch der nächste Umbruch - im Zentrum Zoo gingen die Lichter für immer aus. Glücklicherweise fand Dark Visions eine neue Heimat im Club 27. Mit DJ Hemi wurde ein fabelhafter Nachfolger für DJ Exciter gefunden. Die zweite Tanzfläche übernahmen die DJ's M.A.R.I.J.A.N. und Matthias, die ja schon im Zentrum Zoo oft den Oldschool Floor beschallten. Über die Jahre gab es einige Veränderungen. Unzählige Gast DJ´s waren mit Andy F. im Einsatz, bis eben jener eine Künstlerpause einlegte. Auch Dark Visions musste wegen Betreiberwechsel und Renovierungen kurzzeitig in die Pause gehen. Danach rückten DJ Jolly und zwischenzeitlich DJ LowByte fest ins Dark Visions Team nach. Als auch DJ Jolly das Schwabenländle verließ, wurde DJane Lucy Faer festes Teammitglied und DJ Andy F. konnte von dessen Rückkehr überzeugt werden. Inzwischen etablierte sich Dark Visions ¼-jährlich in den Monaten Februar, Mai, August und November, immer am zweiten Freitag im Monat. Auch das Takt Bizarre Festival wurde in Zusammenarbeit mit dem Kulturzentrum franz.K in Reutlingen ins Leben gerufen. Das inzwischen aktuelle Dark Visions Team mit den DJ's Andy F, Lucy Faer, Matthias und M.A.R.I.J.A.N sowie Kassendame Eva bedanken sich bei dieser Gelegenheit bei allen DJ's, Unterstützern, dem Club 27, Zentrum Zoo, Kulturzentrum franz.K und last but not least bei unseren Gästen, ohne die das alles über die vergangenen Jahre nicht möglich gewesen wäre!

Zur Feier des Tages freuen wir uns, dass wir unsere ehemaligen Mitstreiter dafür gewinnen konnten, uns bei der Jubiläumsparty musikalisch zu unterstützen. Nur Mitbegründer DJ Exciter musste leider passen.

10 Jahre Dark Visions, 2 Floors, 7 DJ´s, Welcome Shots, Verlosungen… Wir freuen uns auf Euch und ein rauschendes Jubiläumsfest!

Euer Dark Visions Team

2 Floors: Mixed Dark Music | Oldschool

DJ´s: DJane Lucy Faer, Andy F, Matthias (Plastikstrom), DJ M a r i J A N

Gast DJ´s: DJ Jolly, DJ Hemi, DJ LowByte (Kryonix)