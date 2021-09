10 Jahre Dichterlesen.net

Lassen Sie uns zusammenzoomen, um gemeinsam das Tonarchiv „Dichterlesen.net“ zu feiern – und zwischen München, Stuttgart, Basel, Marbach und Berlin ins Gespräch zu kommen!

Freuen Sie sich auf Kurzlesungen der Hörraum-Autor:innen Marica Bodrožić, Lann Hornscheidt, Kristof Magnusson, Julia Schoch und Deniz Utlu , denen Sie nach dem Zufallsprinzip in „breakout sessions“ zugeordnet werden. Seit 2011 präsentiert Dichterlesen.net historische und aktuelle Veranstaltungsmitschnitte zum Nachhören und gibt in thematischen Hörräumen Einblick in die Vielfalt der verfügbaren Audio-Materialien. Mehr als 1400 Veranstaltungen der Partnerinstitutionen Literarisches Colloquium Berlin, Deutsches Literaturarchiv Marbach, Literaturhaus Basel, Literaturhaus Stuttgart, Lyrik Kabinett München und internationales literaturfestival berlin (ilb) sind bereits online.

Anmeldung bitte bis Dienstag 12.10. an mail@lcb.de