10 Jahre Erklärung von Barcelona!

Vor 10 Jahren hat die Stadt Tübingen einen Vertrag unterschrieben. Der Vertrag heißt: Erklärung von Barcelona. Die Erklärung von Barcelona sagt: Menschen mit Behinderung sollen am Leben in der Stadt überall dabei sein. Das nennt man in Tübingen: Barrierefreie Stadt Tübingen. Auch nach 10 Jahren ist es wichtig: Alle Menschen in Tübingen müssen von der Erklärung von Barcelona erfahren. Deshalb gibt es im ganzen Jahr 2020 viele Veranstaltungen: Vorträge, Fortbildungen, Lesungen, Sporttage, Stadtspaziergänge und vieles mehr. Die Veranstaltungsreihe beginnt noch im Jahr 2019. Der 3. Dezember ist auf der ganzen Welt der Tag der Menschen mit Behinderung. An diesem Tag beginnt die Veranstaltungsreihe. Zur Eröffnung gibt es eine Rede von Dr. Daniela Harsch. Das ist die Bürgermeisterin für Soziales, Ordnung und Kultur. Sie stellt die Veranstaltungsreihe vor. Am Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung findet ein bundesweiter Aktionstag statt. An diesem Tag wird in ganz vielen Städten der Film Menschsein gezeigt. Auch in Tübingen.

Der Film soll auf die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung aufmerksam machen. Die Filmvorführung soll zum Diskutieren anregen. In dem Film sprechen Menschen auf der ganzen Welt über ihr Leben mit Behinderung. Den Film haben der Regisseur Oliver Stritzke und der Realschullehrer Dennis Klein gemacht. Sie waren dafür 14 Monate auf der ganzen Welt unterwegs. Der Film dauert etwa 90 Minuten. Dennis Klein ist an dem Abend anwesend. Im Anschluss gibt es ein Gespräch mit Dennis Klein. Danach sind alle herzlich eingeladen zu einer Kleinigkeit zu essen und zu trinken.