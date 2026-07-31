10 Jahre EXIT® – Das Spiel

Packende Rätsel und mitreißende Storys: EXIT erstmals auf Live-Tour!

Seit zehn Jahren begeistert „EXIT® – Das Spiel“ Millionen von Menschen weltweit. Was als innovative Escape-Room-Erfahrung für zu Hause begann, hat sich durch den Kosmos Verlag zu einer der erfolgreichsten und prägendsten Spielereihen der letzten Jahre entwickelt.

Zum zehnjährigen Jubiläum geht EXIT nun erstmals auf Live-Tour. Bei der exklusiven Jubiläumstour in Stuttgart, Essen und Köln erleben die Besucher*innen eine interaktive Show rund um die Welt der EXIT-Rätsel. Mit dabei ist das preisgekrönte Autorenpaar Inka und Markus Brand, begleitet von Buchautor Jens Baumeister. Durch den Abend führt Tobias Häusler (WDR), der das Publikum mit viel Charme und Humor durch die Geschichten und Live-Rätsel leitet.

Das Publikum erhält spannende Einblicke in die Entstehung des Spiels: Woher kommen die Ideen und welche Geheimnisse stecken hinter dem besonderen Reiz der EXIT-Spiele? Dazu gibt es natürlich jede Menge Möglichkeiten, selbst mitzurätseln – mit ganz neuen EXIT Rätseln.

Die Jubiläumstour bietet ein einzigartiges Live-Erlebnis für alle Spielefans.