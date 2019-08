10 Jahre Full Proof

× Erweitern climax

Full Proof stellt seit 2009 den Hot Spot für elektronische Musik in Stuttgart am Donnerstag dar! Dass nach 10 Jahren die Luft noch lange nicht raus ist und die musikalischen Messlatte nach wie vor hochliegt, zeigen am heutigen Abend die Residents Björn Scheurmann, Milan Haack und Paperboy. Mit einer facettenreichen Mischung aus Techno und House liefern sie den Soundtrack für wahres Tanzvergnügen und einer intensiven Clubnacht!

“Full Proof”: Finest Electronic Music & Sophisticated Body Movement. Der Hot-Spot für elektronische Musik jeden Donnerstag in Motor City Stuttgart.

www.soundcloud.com/bjoern-scheurmann www.soundcloud.com/milo47 www.mixcloud.com/paperboymusic www.soundcloud.com/fullproofevents

