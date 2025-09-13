10 Jahre im Wizemann Jubiläum

Wir freuen uns wahnsinnig darauf, einen wunderschönen Tag mit euch zu verbringen!

Wie immer möchten wir – insbesondere an unserem Geburtstag – allen Gästen eine tolle Zeit bescheren und haben uns einen bunten Blumenstrauß aus Aktionen, Programmpunkten und einfach nur entspanntem Abhängen ausgedacht, zu dem wir euch einladen möchten.

Im Mittelpunkt bzw. im Innenhof steht unsere lange Festtafel, an der man den ganzen Tag lang Platz nehmen, quatschen, essen und sich treffen kann.

Vormittags um 11:00 Uhr beginnen wir den Tag mit einer offenen Yoga Session im Rosensteinpark. Unerfahrene und Erfahrene sind gleichermaßen herzlich eingeladen mitzumachen!

Über die Hoffeinfahrt beim Pförtnerhäuschen hereinspazierend, erwarten euch außerdem unter anderem:

Food Trucks und Bars, ein echter großer Tourbus, den ihr besichtigen dürft, eine behind the scenes Tour (Uhrzeiten und Treffpunkt hängen aus), eine Zirkusshow für Kinder, DJ Sets by Lobby Radio, eine Karaokestation auf der Bühne in unserem Studio, selbstverständlich eine Hüpfburg und natürlich für unsere jungen Gäste auch die Möglichkeit, sich per Schminke in Wesen aus der Tierwelt zu verwandeln.

Auch das sehr beliebte Anstoßen, Rumkumpeln und Highfiven ist gern gesehen und darf bis 19:00 Uhr in bester Manier zelebiert werden.

Wir freuen uns auf euch!