10 Jahre Im Wizemann Jubiläumsparty mit unseren Freunden von ATTICO

LEEU B2B LEONAEIOU (ATTICO)

SCHOWI & PASSION (BASS ILL EURO)

DJ DUO BUTTMONEY

Selbstverständlich feiern wir unseren runden Geburtstag nicht, ohne eine Party bei uns in der Halle zu feiern.

Ihr wisst, es wird gut. Hier kommen die hardfacts:

Wir haben drei hervorragende DJ-Duos eingeladen, die feinst selektierten Sound aus HipHop, House, UK Garage, Funk und viel Elektronischem spielen werden.

Das junge weibliche DJ Duo BUTTMONEY aus FFM trifft auf die wohl frühestens und besten Experten wenn es um mixed music geht, Schowi und Passion aka BASS ILL EURO. Den finalen Abriss teilen sich Leeu und Leonaeiou, die back to back in bester Attico Manier den Floor zerlegen und uns zu gediegener Uhrzeit ins Bett scheppern werden.

Das wird gut.

Beginn: 21:00 Uhr

Ende: 01:00 Uhr