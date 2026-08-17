10 Jahre "JungesKammerOrchester" - Ein Abend voller Erinnerungen, Musik und Emotionen!

Unter dem Motto „Strings meet Harp“ feiert das Ensemble sein 10-jähriges Bestehen – mit einem Programm, das die weichen Melodien der Streicher und den einzigartigen Klang der Harfe zu einem außergewöhnlichem Musikerlebnis verbindet.

Als Solistin ist die junge Harfenistin Charlotte Bommas zu erleben, die ihr Können bereits vor einem internationalen Publikum darbieten konnte. Mit technischer Brillanz und großem musikalischen Feingefühl verleiht sie dem Programm eine faszinierende Leichtigkeit. Gemeinsam mit dem JKO interpretiert sie unter anderem Claude Debussys „Danse sacrée et danse profane“, ein anspruchsvolles Werk, das mit seiner Vielfältigkeit der Solistin einiges abverlangt, was Charlotte Bommas aber mit Bravour meistert. Das Werk, speziell für die damals neu entwickelte chromatische Harfe geschrieben, besteht aus zwei sich stark voneinander abhebenden Teilen: Der Heilige Tanz (Danse sacrée) fließt in einem ruhigen, fast meditativen und spirituellen Charakter dahin. Dem gegenüber lebt der Weltliche Tanz (Danse profane) von seiner tänzerischen Bewegung, den es durch die Verwendung impressionistischen Klangfarben erhält und somit die Harfe in all ihrer Ausdruckskraft zeigt.

Im weiteren Verlauf des Abends spannt das junge Orchester einen weiten stilistischen Bogen – von der Verspieltheit „Fanny Hensels“ in ihrem „Streichquartett in Es-Dur über die emotionale Tiefe des „Adagietto“ von Gustav Mahlers 5. Sinfonie hin zur „Serenade für Streicher, op. 2“ von Mieczys?aw Kar?owicz ist dem Publikum alles geboten und verspricht einen unvergesslichen Abend.

Überzeugen Sie sich selbst!