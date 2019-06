10 Jahre Kreatief - Drive Darling & Romeo im Fundbüro

Das Programm am Samstag:16.00 Uhr - Drive Darling (Indie-Rock)19.00 Uhr - Romeo im Fundbüro (Kreatief-Musical)

Anschließend Aftershowparty im Kreatief-Keller!

Vor 10 Jahren wurde die Idee, einen festen Kulturverein in Neckarsulm zu gründen, Wirklichkeit. Das möchten wir gemeinsam mit euch feiern!Die Veranstaltung findet Open Air auf dem Vorplatz des Kreatief (Marktstraße 42 in Neckarsulm) statt. Der Eintritt ist frei - um Spenden wird gebeten. Es gibt ein Essens- und Getränkeangebot vom Kreatief in Kooperation mit dem "Echt Hammer".