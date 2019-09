× Erweitern Langenburger Herbsttage

Am ersten Oktober-Wochenende erwartet Langenburg zum 12. Male ein an Kunst und Kultur, Geschichte, Tradition und Natur interessiertes Publikum. Viele treue Marktbeschicker und Programmgestalter sind dabei, wenn an Michaeli noch einmal Akzente gesetzt werden, bevor sich alles zur Winterpause zurückzieht.

Der Erntemarkt mit Kunst- und Handwerker-Markt - ein kleiner, feiner Markt mitten in der historischen Altstadt des früheren Residenzstädtchens Langenburg - bietet hier als zentraler Punkt der Herbsttage mit Kunst-Handwerkern und Direktvermarktern Kunst, Handwerk und Genuss.

Langenburgs Lange Tafel lädt zum Zusammenkommen und Zusammensitzen, Schauen, Schwätzen, Treffen und Genießen ein, zum Beispiel die Köstlichkeiten des Marktes fürs leibliche Wohl oder auch die Darbietungen auf der Bühne vor dem Rathaus.

Drumherum und mittendrin gibt es – speziell auch für junge Gäste – Werkstätten, Handwerk und Vorführungen, Kunst, Kultur und Ausstellungen, Landschaftsführungen, Philosophisches und Straßenmusik, Geschichte, Literatur und Märchen, Regionalsaisonales, Verköstigungen und Genuss, so dass sich die Besucher ein individuelles und ausgefülltes Programm zusammenstellen können – für drei Vormittage, zwei Abende, einen Tag oder das gesamte Wochenende.