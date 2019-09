10 Jahre Mono! 10 JAHRE MONO!!1!11!1!! Wow! Eine Dekade am Wilhelmsplatz. Wir haben uns reingekämpft, in das Ding und diesenPlatz wiederbelebt. Heute steht er besser da als denn je und ist beliebter als denn je, auch dank unseres unermüdlichen Einsatzes für hohe Partyquality. Bring the mixed music back!

Das Mono ist ein Feierladen ohne Konventionen und vor allem muss dieMusikpolizei draußen bleiben. Erlaubt ist was gefällt und uns gefällt sehr viel! Noch viel mehr gefällt uns, wie unsere Gäste jedes Wochenende abjumpen, mitsingen und schwitzen.

Wochenende ist Mono-Time. Den Alltagvergessen und abheben,das ist es, was wir unseren Gästen bieten wollen. Und die Schlangen vor unserem Eingang werden immer größer und auf dem Wilhelmsplatz ist also längst wieder richtig Leben in der Butze! Deswegen: Happy Birthday, du geile mono bar! Nochmals 10! Mindestens!