10 Jahre Nibelungensteig - Lindenfels-Wanderung mit dem Geopark Ranger

Entdecken Sie auf einer Rundwanderung um die Stadt Lindenfels eines der Etappenziele am Nibelungensteig. Mit einem ausgebildeten Geopark-Ranger haben Sie einen echten Experten an Ihrer Seite!

Die Ranger im UNESCO Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald vermitteln Ihnen spannendes Wissen über Landschaft und Kulturgeschichte. Als echte Experten für das Landschaftserlebnis, weihen sie Wandergruppen in die Geheimnisse der Natur ein. Auf einer Rundwanderung rund um den Luftkurort Lindenfels erwarten Sie tiefe Einblicke in den Geo-Naturpark und weite Ausblicke in den Odenwald.