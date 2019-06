10 Jahre Onleihe Heilbronn-Franken

Der Verbund Onleihe Heilbronn-Franken wurde 2009 von neun kommunalen öffentlichen Bibliotheken in der Region gegründet und bietet heute in 36 Kommunen über 60.000 Medien zur Ausleihe per Download an: Ebooks, Hörbücher, Zeitungen und Zeitschriften. Über 500.000 Medien wurden 2018 von mehr als 14.000 Menschen entliehen. Über die Bedeutung dieses Angebots für die Kommunen und ihre Bürger*innen, für Autor*innen und Bibliotheken diskutierenDr. Frank Mentrup, Präsident des Deutschen und Bibliotheksverbands und Vorsitzender des Landesverbands

Klaus Holaschke, Oberbürgermeister der Stadt Eppingen und Vizepräsident des Gemeindetags Baden-Württemberg

Monika Ziller, Direktorin der Stadtbibliothek Heilbronn und Geschäftsführerin des Verbunds Onleihe Heilbronn-FrankenGunter Haug („Knorr. Die Päcklessuppen-Dynastie“) und Nina Sahm („Das Alphabet meiner Familie“) lesen aus ihren Romanen, beide auch als Ebook in der Onleihe Heilbronn-Franken erhältlich.

Begrüßung: Harry Mergel, Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn.Moderation: Mathias Grimm, SWR.