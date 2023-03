10 Jahre REPRESENT-Festival

Seit 2013, seit 10 Jahren (!), vereint das REPRESENT-Festival die Band- und Musikszene der Region Neckar-Alb. Im Jahr 2013 begann das Projekt „REPRESENT“ mit der Idee und Vision, lokale Bands auf die Bühnen der Region zu bringen und die Akteur*innen der Musikszene zu vernetzen und das Publikum auf eine Sache aufmerksam zu machen: Hier geht was – und zwar ordentlich!

Lokale Musiker*innen, ganz gleich welchen Genres, präsentieren sich seither an den Oster-Wochenenden im Kulturzentrum franz.K – beim alljährlichen „come together“ der Musikszene.

Egal ob Rock in allen Facetten, Metal, Pop, Singer/Songwriter, Hip Hop, Electronica, Blues oder Musik die sich in keine der klassischen Kategorien einsortieren lässt: Bei REPRESENT findet jede*r etwas passendes und/oder kann sich auch mal außerhalb der von sich selbst bevorzugten Musikrichtungen inspirieren und begeistern lassen. Und das Beste: Das alles an einem Festival!

Zusammen mit dem Popbüro Neckar-Alb und dem Kulturzentrum franz.K feiert das REPRESENT-Festival an Ostern 2023 (Ostersamstag 08.04. und Ostersonntag 09.04.) sein 10 jähriges Jubiläum!

Organisiert wird die ganze Sache von Flo, Marie und Axel. Die Spannung und Vorfreude auf dieses besondere Jubiläums-Ausgabe darf also groß sein, denn neben 13 großartigen musikalischen Acts aus der Region Neckar-Alb haben sich die Geburtstagskinder für dieses Event ein paar ganz besondere Specials überlegt.