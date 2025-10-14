10 Jahre Sabine Schief - die Jubelshow

Schief! Ist das ein Künstlername? Nein – Sabine Schief heißt wirklich so! Und wer so heißt, kann nur Schräges machen!

Seit bald 35 Jahren steht sie auf der Bühne. Seit 10 Jahren powert und wirbelt sie mit ihren Soloprogrammen in den Theatern des Ländles. Fünf schiefe Programme in 10 Jahren. Das Beste und Schrägste präsentiert sie dem Friedrichsbau Varieté Publikum. Garniert mit großartigen Gästinnen.

Käthe Kächele, die größte schwäbische Schlabbergosch des Ländles ist zu Gast!

Marlies Blume, Preisträgerin Kleinkunstpreis Ba-Wü und Sebastian-Blau!

Und weitere wundervolle Wunderweiber aus Musik und Burlesque!