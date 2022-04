10 Jahre SCHMUTZKI - Schmutzgart No 2 Festival - Tag 1-3

Drei Abende mit SCHMUTZKI im LKA Longhorn in Stuttgart. Zeltplatz für den MOB in fußläufiger Entfernung auf dem Cannstatter Wasen Campingplatz. KRASS GUT, wir werden tatsächlich schon zehn Jahre alt.

Liebster MOB,

SCHMUTZGART No 2 fIndet statt!!!! Nach 2 Jahren Zwangspause freuen wir uns KRASS GUT auf ein Wiedersehen mit Euch im LKA in Stuttgart. Und das gleich an 3 Abenden hintereinander. BÄM!

Alle Tickets aus 2020/21 behalten natürlich Ihre Gültigkeit.

Wer noch kein Ticket hat bekommt das an allen VVK Stellen. Fantickets gibt es exklusiv bei Love Your Artist.

Das dritte Schmutzgart Konzert am Samstag, 28.05.22., ist bereits ausverkauft, da es das Nachholkonzert der Crazy Tour aus dem März 2020 ist.

Eure SCHMUTZKIS

BeatDanyFlo