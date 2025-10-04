10 Jahre Stuttgart Burlesque Festival

Das renommierteste Burlesque-Festival im süddeutschen Raum feiert großes Jubiläum an drei Tagen im Friedrichsbau Varieté!

Seit sagenhaften 10 Jahren zelebrieren die Veranstalter Fanny di Favola, Raunchy Rita & Herr Jäger sowie das Friedrichsbau Varieté die verführerische Kunst des Schönheitstanzes im großen Stil. Das Trio hat es innerhalb kürzester Zeit geschafft, ihre Veranstaltung unter

die Top Festivals Europas zu katapultieren und eine vorher noch nicht dagewesene Qualität an burlesquer Unterhaltungskunst für Stuttgart zu etablieren. Das Stuttgart Burlesque Festival ist stets ausverkauft und erfreut sich auch über die Landesgrenzen Stuttgarts hinaus an großer Beliebtheit.

Dieses Jahr wird das große Jubiläum mit einem besonders spektakulären Line Up gefeiert, mit Artistik und Live-Musik - und das sogar an drei Tagen. Von Freitag, 3. Oktober bis Sonntag, 5. Oktober verzaubert die internationale Weltklasse des Burlesque mit atemberaubenden und emotionalen Darbietungen, Extravaganz, Humor und Verführung.