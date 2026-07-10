10 Jahre Weinfest am Marktplatz vom Gemeindeladen „Ums Eck“

10 Jahre Weinfest am Gemeindeladen: Das runde Jubiläum!

Trauben im Wappen, Feierlaune im Blut: Seit mittlerweile einer Dekade ist das Weinfest vor unserem Gemeindeladen der absolute Pflichttermin im Marktbergeler Sommer. Direkt am Marktplatz, mitten im Leben – und 2026 setzen wir zum 10-jährigen Jubiläum noch einen drauf!

Packt eure Freunde ein, bringt guten Durst mit und feiert mit uns ein ganzes Wochenende lang.

Das Programm im Überblick

Samstag, 8. August 2026 – Der Festabend

Start: 18:00 Uhr | Ende: 01:00 Uhr

Sound: Die Hofschoppen Musikanten live! Da bleibt kein Fuß stillstehen.

Kulinarik: Das Beste aus dem Ort für den Ort. Uns versorgen das Rote Ross, die Pizzeria Il Gabbiano und Imbiss Heimann.

Flüssiges: Edle Tropfen (wir Franken wissen schließlich, was gut ist!) und jede Menge erfrischende Alternativen für Bier- und Antialkohol-Liebhaber.

Sonntag, 9. August 2026 – Der Jubiläums-Sonntag (Neu!)

Weil man 10 Jahre nicht an einem Abend abfeiert, verlängern wir den Spaß:

Ab 11:30 Uhr: Großes gemeinsames Mittagessen.

Danach: Gemütlicher Ausklang bei Kaffee und hausgemachtem Kuchen bis ca. 16:00 Uhr

AUFRUF AN ALLE BACKFEE- UND KUCHENKÖNIGE: Die Damen des Gemeindeladens „Ums Eck“ freuen sich riesig über Kuchenspenden für den Sonntagnachmittag! Wer einen Kuchen beisteuern möchte, gibt bitte einfach direkt im Laden Bescheid oder meldet sich dort kurz an. Vielen Dank für eure Unterstützung!

Ob eingefleischter Weinfreund, treuer Stammgast, hungriger Nachbar oder einfach feierwütig: Kommt vorbei und lasst uns den Marktplatz zum Beben bringen.

Wir freuen uns auf euch!

Euer Team vom Gemeindeladen „Ums Eck“