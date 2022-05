Am Samstag den 25. Juni 2022 findet die 10. Göppinger Kultur-Nacht statt.

Von 19 Uhr am Abend bis um 1 Uhr in der Nacht warten mehrere Orte in der Stadt mit Lesungen, Livemusik, Theater, Ausstellungen und Performances auf.

Weitere Informationen zum aktuellen Programm werden unter www.kultur-nacht.de aufgeführt.