10. Live-Nacht Waiblingen

Die Live-Nacht in Waiblingen geht am Samstag, den 26. Oktober in die zehnte Runde. Freuen können sich die Nachtschwärmer auf hochkarätige Bands, die in den Locations bis weit nach Mitternacht für echte Partystimmung sorgen. Rappelvolle Lokale, exzellente Musiker und beste Stimmung: schon siebenmal brachten die Live-Nächte die Stauferstadt an den Siedepunkt und auch in diesem Spätjahr verspricht das exzellente Line-up ein furioses Fest bis in die frühen Morgenstunden. Am erfolgreichen Rezept wird freilich nichts geändert.