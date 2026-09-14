10 Muddy Years: Konzert mit Rio Grande Mud

Mudstyle Bluesrock wächst nicht nur aus dem Morast großer Südstaaten-Flüsse in Amerika.

Man findet ihn auch am Ufer der Rems. Das behauptet die Schorndorfer Band Rio Grande Mud ganz frech im Titelsong ihrer EP „The Blues In His Soul“ von 2022. Die Zutaten sind dabei durchaus „vintage“: Die vier Musiker setzen im Soundgewand der legendären Blues-Rock-Jambands auf Spaß am Groove und Feeling.

2016 standen Rio Grande Mud zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne. Das in diesem Jahr anstehende zehnjährige Bandjubiläum wollen Frank Mühlberger (Bass, Gesang), Jochen Oetinger (Gitarre), Rudi Rau (Keyboards) und Sven Schumacher (Schlagzeug) mit einem Konzert im Schorndorfer Jazzclub Session 88 feiern. Einige langjährige Weggefährten der Band feiern mit: Calo Rapallo, Mick & The Rainbow Turtles und weitere Gäste werden den Abend musikalisch bereichern.