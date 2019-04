Wer einmal beim Schrozberger Sommer ist, der staunt, genießt, holt sich vielleicht gezielt einige Informationen ein – und kommt wieder – garantiert. Das Geheimnis des Schrozberger Sommers liegt in seiner Vielfalt. Schrozberg präsentiert buntes und umfangreiches Angebot aus Gewerbe, Handwerk, Handel und Dienstleistungen. Hier kann man alles bekommen, was man zum täglichen Leben braucht.

Rund 50 Gewerbe- und Handwerksbetriebe, Ladengeschäfte und Dienstleistungsbetriebe aus Schrozberg und seinen Teilorten präsentieren sich am diesjährigen Aktionstag, dem Schrozberger Sommer. Sie alle zeigen was in Schrozberg produziert und angeboten wird – Baumaterialien und Handwerkerleistungen, Autos, Maschinen und Kleingeräte, Elektro-, Geschenk- und Gebrauchsartikel jeglicher Art und nicht zu vergessen Bekleidung und Schuhe – also alles was man so braucht. Örtliche Dienstleister informieren über ihr vielfältiges Angebot in Sachen Gesundheit, Sport, Musik, Sicherheit, Die Schrozberger Innenstadt wird zu einer großen, belebten Fußgängerzone und lädt zum Schauen, Verweilen, zu Gesprächen aber auch zu einem Imbiss ein. Doch die Innenstadt ist nur einer der Treffpunkte des Schrozberger Sommers. Weitere Schwerpunkte gibt’s im Norden Schrozbergs, rund um den Schafsee und im Ortsteil Krailshausen.

In der ganzen Stadt sind die Geschäfte von 12.00 – 17.00 Uhr geöffnet. Lassen Sie sich diesen Erlebnistag in Schrozberg am 19. Mai nicht entgehen. Besuchen Sie uns und informieren Sie sich – Schrozberg ist geöffnet von 11.00 – 18.00 Uhr. Es wird ein tolles, buntes und musikalisches Rahmenprogramm geben und wieder die Oldtimerralley, die bereits ein fester Bestandteil des Programmes geworden ist. Zum 10. Schrozberger Sommer beginnen wir in diesem Jahr erstmals mit einem

„Schrozberger Sommer Opening – Straßenfest“ bereits am Samstag, 18. Mai auf dem Marktplatz mit Musik, gemütlichem Beisammensein und Bewirtung durch den Musikverein Schrozberg. Achtung: Die Innenstadt von Schrozberg ist am Schrozberger Sommer für den Verkehr gesperrt!