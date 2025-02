10. Stuttgarter Craft Beer Festival'25

10tes Craft Beer Festival Stuttgart!

Am 28.02. und 01.03.2025 zieht die heilige Bierkultur mit all ihren faszinierenden Facetten in das "im Wizemann" ein und verwandelt den Kulturbetrieb für zwei Tage in das Zentrum der Craft Beer Welt. Und das bereits zum 10. Mal! Jubel!!!

Es erwarten euch zahlreiche kleine, mittelgroße und sehr kleine Brauereien, die für all jene unter uns da sind, die in Bier mehr erkennen als ein anonymes Gebräu aus einem noch anonymeren Unternehmen. Und da Sie diesen Text immer noch lesen, gehören Sie wahrscheinlich dazu. Glückwunsch!

Das Craft Beer Festival dient als Plattform für den Austausch zwischen Brauern, Konsumenten, Hobby-Brauern und Sommeliers. Es geht um den aktuellen Stand der Szene, neue Trends und einen Einblick in die faszinierende Welt des Bierbrauens. Wie immer gehören dazu Verkostungen, Livemusik, das Bierkrugstemmen, hervorragendes Essen und alles, was man sich rund um die schönste Nebensache der Welt vorstellen kann.

Mehr denn je sind die innovativsten, spannendsten und charakterstärksten Brauereien aus dem In- und teilweise auch dem Ausland vertreten. Insgesamt 30, viele aus der Region und alle durchweg großartige Typen mit Wissen, Elan, Visionen und Durst. Man kann nach Herzenslust schnuppern, probieren und trinken. Das urbane Flair des "Im Wizemann" macht das Verkosten zu einem urgemütlichen Erlebnis.

Teilnehmende Brauereien CBFS25

Atelier Vrai • Birdy Beer • Blech.Brut • Braukollektiv • Buddelship • Camba Bavaria • Eremita Braukunst • Faustformel • Hertl Braumanufaktur • Hey Joe Brewing • Hoppebräu • Kemker Kultuur • Kraftpaule Beer Co. • Les Intenables (FRA) • Lieber Waldi • Munich Brew Mafia • Orca Brau • PAX-Bräu • Salama Brewing Co. (FIN) • Schwarze Rose • SinghBräu • Tank Busters (POL) • The Sisters Brewery (NLD) • Tilmans Biere • Totenhopfen (LUX) • Yankee & Kraut • Handwerksbrauerei Zwanzger • Und Mehr!