Noa und Luca sind best friends, seit sie denken können. Mit ganz unterschiedlichen Talenten, Vorlieben und Träumen sind sie füreinander jeweils die perfekte Ergänzung. Jetzt bewerben sich beide bei der Casting-Show „10 von 10, zeig dein Talent“ und stellen sich damit dem strengen Blick des Jurors.

In der Show sollen die Emotionen überschäumen, es wird gevotet und mitgefiebert. Und dabei wird von Seiten des Produktionsteams kräftig die Konkurrenz geschürt. Denn am Ende kann nur eine Person gewinnen. Das stellt auch die Beziehung von Noa und Luca zunehmend auf die Probe. Dann steigt das große Finale, und dafür hat der Juror eine besondere Überraschung parat. Autor Kai Bosch ist Comedian, Speaker, Autor und Inklusionsbotschafter. Er lebt seit Geburt mit einer Tetraspastik und seit er sprechen kann mit einer Stottersymptomatik. Seit Jahren setzt er sich für Begegnungen von Menschen mit und ohne Behinderung und für ein besseres Verständnis der jeweiligen Lebensrealität ein. In dem Stückauftrag des JES geht er mit viel Humor der Frage nach, was eigentlich ein Talent ist und wer das entscheidet. Denn begabt sind alle Menschen.

Gefördert durch das Projektstipendium des Jugendtheaterpreises Baden-Württemberg mit Mitteln des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg.