10 Years Concusion – Anniversary & Album Release Party

Concusion – Hardrock aus Geislingen an der Steige

2016 gegründet stehen Concusion für druckvollen Hardrock und energiegeladene Live-Shows auf den Bühnen Süddeutschlands.

Mit dem Einstieg von Bassist Rob Frost alias Robster zeigt sich, dass auch nach einem Jahrzehnt Bandgeschichte weiterhin Bewegung und Entwicklung in Concusion steckt. Neue Einflüsse,

frische Energie und musikalische Weiterentwicklung sorgen dafür, dass die Band ihren Sound stetig vorantreibt aber nicht an Härte verliert.

Eines ist dabei sicher: Auch im Jubiläumsjahr stehen Concusion für lauten Hardrock, echte Live-Energie und eine Show, aus altbewährtem, handgemachtem Concusion Rock.

Red Iris – Post-Progressive Rock aus Geislingen

Mit viel Liebe zum Detail verbinden die vier Musiker modernen Rock mit druckvollen, atmosphärischen Melodien zu einem intensiven Klangerlebnis. Zwischen Wucht und Tiefe, Klarheit und Emotion entstehen Songs, die nicht einfach vorbeiziehen, sondern nachhallen.

Deutsche Texte treffen auf klaren, teils mehrstimmigen Gesang und wirken sofort – mal mit Druck nach vorne, mal mit Raum für leise, intensive Momente.

Was Red Iris besonders macht, ist mehr als nur Musik: Paule, Manu, Simon und Matze verbindet eine langjährige Freundschaft, die man hört. Sie ist das Fundament für einen Sound, der sich ständig weiterentwickelt – ehrlich, direkt und mit Haltung.

Black Pansy

Black Pansy aus Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) bringt frischen Wind in die Rockszene. Seit ihrer Gründung im Jahr 2022 begeistert die Band mit einem kraftvollen Sound zwischen Hard Rock und Alternative Metal. Druckvolle Riffs, eingängige Melodien und eine kompromisslose Bühnenpräsenz machen ihre Shows zu einem energiegeladenen Erlebnis.

Die Band besteht aus Matze (Gesang & Gitarre), LMS (Bass), Nikki (Gitarre) und Ghetto (Drums) – vier Musiker, die mit Leidenschaft und voller Hingabe auf der Bühne stehen. Ihr Motto bringt ihre Einstellung auf den Punkt: „We are the show and we live like that.“

The Journey Back

Female-fronted Pop-Punk – dafür steht The Journey Back. Seit 2025 präsentiert sich die Band in neuem Gewand und startet mit einer klaren Vision in die Zukunft.

Nach ihrem Debütalbum „Changes“, einer eigenen Tour und diversen Festival Shows in ganz Deutschland, hat sich die Truppe entschlossen, neue Wege zu gehen. Seit 2025 geht die Band rund um ihre neue Sängerin Anna im Fünfergespann an den Start und erfindet sich damit komplett neu.

Die Fans dürfen sich auf eingängige Refrains, energiegeladene Riffs und kraftvolle Breakdowns freuen – ein Mix, der an die frühen 2000er erinnert, aber durch modernen Sound und weiblichen Gesang eine ganz eigene Note bekommt.

Wer Bands wie Paramore, Sum 41 oder Neck Deep liebt, wird auch bei THE JOURNEY BACK auf seine Kosten kommen. Die Band bleibt ihren Wurzeln treu und kombiniert das Beste aus der Vergangenheit mit einem zeitgemäßen Twist. Mit ihrem neuen Line-up und ihrem unverwechselbaren Sound versprechen THE JOURNEY BACK einen Neustart, der die Herzen der Pop-Punk-Fans höherschlagen lässt.