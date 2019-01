10 Years Elektrosmog pres.: Sven Weisemann (Mojuba I Delsin Rec)

10 Jahre Elektrosmog, wie konnte das nur passieren? 10 Jahre lang Liebe zu Vinyl und House Galore aus der unzählige Partys und Nächte entstanden sind. 10 Jahre lang Off Location-Partys, Feiern im alten Sendestudio vom Freien Radio Stuttgart, im Gewölbekeller unterhalb meiner ehemaligen Wohnung, OpenAirs, Zugpartys im legendären Postdepot oder bei Containt, die lila Villa, Baustellenpartys im Mos Eisley Oberstübchen oder Eiscafé Adria.

Aber auch Clubevents mit hochkarätigen Bookings im Z Club, im legendären KimTimJim, geniale Afterhours im Rocker33, verschwitzte Nächte in der Bar Romantica, tolle Gäste zu Beginn im White Noise, ein Zuhause und noch viel mehr verschwitzte Nächte in der Romantica, im Climax und der Rakete.

Ein Streifzug durch die Nacht und durch die Stadt. Von totaler Erschöpfung bis Dauereuphorie war jedes Gefühl schon mehrmals immer wieder mit dabei.

Und weil die Reise noch lange nicht zu Ende ist, sondern jedesmal von Neuem beginnt ist auch dieses Mal ein hochgeschätzter Kollege mit dabei. Sven Weisemann ist Musiker im wahrsten Sinne und Virtuose, egal ob am Pianoflügel oder den 1210ern. Er macht mit beidem Dinge die man selbst beim Zuschauen nicht so schnell erfassen kann. Und weil er nicht nur als DJ eine Maschine ist sondern auch ein begabter Produzent reichen seine Veröffentlichungen von Kann, a.r.t.less, Wandering, Liebe*Detail, Real Soon, Styrax Leaves, Essays, Freund Der Familie, Fauxpas Musik, Echocord, Delsin, Telrae, Just Another Beat bis natürlich immer wieder Mojuba!

Auf die letzten 10 Jahre und die nächsten 10!

Sven Weisemann (Mojuba/a.r.t.less/Delsin Records)

https://soundcloud.com/svenweisemann

Arcon Ultra (Elektrosmog / Y.O.U.-Crew)

https://soundcloud.com/arcon-ultra