10. Internationale Bogensport-, Messermacher- & Outdoor-Messe

× Erweitern OX-BoW Events, Consulting & Services Bogensport-, Messermacher- & Outdoor-Messe

Nach dem großen Erfolg der vergangenen Jahre veranstaltet die Fa. OX-BoW Events, Consulting & Services nun schon ihre 10. Internationale Bogensport-, Messermacher- und Outdoor-Messe auf Burg Stettenfels.Das umfangreiche Angebot der Aussteller richtet sich an Interessenten aus dem gesamtenSpektrum des Bogensports, sowie aus der Messermacher- und Outdoor-Szene.In einzigartigem historischem Ambiente der Burg Stettenfels stellen Bogenbauer, Händler, Dienstleister sowie Kunsthandwerker ihre Waren und Leistungen aus. Die Veranstalter werden auch in 2020 ihrem Konzept, der Messe neben dem hochkarätigen Aussteller- und Warenangebot auch einen „Event-Charakter“ zu geben, treu bleiben.Als Mitmach- und Begleitprogramm wird es wieder Kinder-Bogenschießen,Bogenschießen für Jedermann, Bogenkino, Vorführungen im Messer-Schmieden und im Holzbogenbau geben. Natürlich darf auch der 3D-Parcours, der eigens für die Messetage in Flein gestellt wird, nicht fehlen.