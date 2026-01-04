100.000 km Südamerika

Alle Länder, 13 Monate (Multimediashow)

Stadthalle Göppingen Blumenstraße 41, 73033 Göppingen

GANZ Südamerika: Über 1 Jahr und 100.000 km im eigenen PKW, alle 13 Länder.

Durch Dschungel, Pampa und Wüste, in 5000 m Höhe über die Anden, auf Lehm- und Schotterpisten, über zerfallende Brücken. Bei Pinguinen und Faultieren, schwimmend mit rosafarbenen Flußdelfinen und Seelöwen. Mehrfach dem Tode entronnen. Unglaubliche Feste.

Alltags-Abenteuer. Grandiose Landschaften, Luftbildkunstwerke und unendlich viel mehr. 

Info

Stadthalle Göppingen

Foto: Tobias Fröhner

Vorträge & Lesungen
