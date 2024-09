100 Jahre Disney

Chorkonzert der Happy Voices

Erleben Sie einen zauberhaften Abend mit den schönsten Disney-Liedern, dargeboten vom Chor "Happy Voices" und den herausragenden Solist/innen Emily Barth, Dennis Glatzel und Steffen Vogel. Unter der Leitung von Benjamin Samul und begleitet von Michael Benning am Piano, Bernd Elsenhans am Schlagzeug sowie Eddy Scheck am Bass erwartet Sie eine musikalische Reise durch die Welt der Disney-Klassiker.

Ihre Ohren werden Augen machen! Ein Abend voller magischer Momente. Die Moderation übernimmt Marita Kasischke und führt Sie charmant durch das Programm.