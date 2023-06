Der Schützenverein Lauffen feiert am 1. und 2. Juli im Rahmen seines traditionellen Schützenfests sein 100-jähriges Jubiläum.

Am Samstag 1. Juli spielt die Old Kelter Keller Band auf - am 2. Juli geht es weiter mit unserem „Giggerlesschießen“. Für die Kleinsten haben wir eine Laserschießanlage an diesem Tag aufgebaut, so dass für alle Altersgruppen die Unterhaltung garantiert ist.