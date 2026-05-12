Mittsommer-Weinprobe

Wenn die Tage länger werden und der Sommer Einzug hält, feiert IgersWein e.V. traditionell den Mittsommer mit einer ungezwungenen Weinprobe.

Dazu lädt der Verein alle Interessierten auf den Igersheimer Bürgerweinberg ein, um bei einem Glas ausgewählter Weine gemeinsam die sommerliche Atmosphäre zu genießen. Neben der Geselligkeit steht auch die Auswahl der Sommerweine für kommende Veranstaltungen im Mittelpunkt. Die Weinprobe findet in und um die „Remise Rebenblick“ statt und ist somit auch bei wechselhaftem Wetter bestens geeignet. IgersWein e.V. freut sich auf zahlreiche Gäste und einen stimmungsvollen Sommerabend.