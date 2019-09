Eine starke Frau geht ihren Weg - Die frühen Jahre der Marie Juchacz

Eine einmalige Aufführung stellt die AWO Neckar-Odenwald auf die Beine: Mit demTheater-Musical „Eine starke Frau geht ihren Weg – Die frühen Jahre derMarie Juchacz“ wird der AWO Gründerin am 23. und 24. Oktober 2019 in der Alten Mälzerei Mosbach ein musikalisches Denkmal gesetzt.

Die Idee kam von Gabriele Teichmann, 1. Vorsitzende und Aufsichtsratsvorsitzende der AWO Neckar-Odenwald. Sie fragte den Musiklehrer Patrick Bach vomAuguste-Pattberg-Gymnasium Neckarelz (APG) an, dersich mit seiner Kollegin Wiebke Stölting abstimmte undinnerhalb 24 Stunden zusagte, ein musikalisches Bühnenstück aufzuführen. Das Projekt Theater-Musical kam ins Rollen, indem der Autor Norbert Franck aus Speyer von der AWO mit dem Schreiben desStückes beauftragt wurde. Er fasste die frühen Jahre der Marie Juchaczbis 1919 in ein Bühnenstück. Der Musiklehrer Patrick Bach komponierte die Melodien zu den Liedtexten, die Lehrerin Wiebke Stölting studiert seit etwa einem Jahr das Stück mit den Schülerinnen und Schülern ein. Mitgestalterinnen sind außerdem die Kunstlehrerin Anja Radetzki, die mit den Schülern das Bühnenbild erarbeitet, und die Sportlehrerin Margrit Schalek-Boigs als Tanz-Coach.

Im Theater-Musical geht es um den Gedanken der sozialen Gerechtigkeit, der Anfang des 20. Jahrhunderts aufgrund der schlechten Arbeitsbedingungen wichtig wurde. Nachtarbeit in der Fabrik, der Kampffür Frauenrechte und die Auseinandersetzung von MarieJuchacz mit ihrem Mann Bernhard, dies sind einige Szenen, die exemplarisch für das Leben der AWO-Gründerin stehen. Aus eigenem Anrieb kämpfte die in kleinen Verhältnissen geborene Marie Juchacz für gerechte Löhne, menschenwürdige Arbeitsbedingungen und Gleichberechtigung. Das Stück gipfelt in der Ansprache von Marie Juchacz, der ersten Rede einer Frau vor dem deutschen Reichstag 1919.

Wer hautnah in die Geschichte vor 100 Jahren eintauchen möchte, erhält durch die Bühnenfassung mit ihren bewegenden Liedern und die lebendige, professionelle Darstellung eine sehr kurzweilige, mitreißende Gelegenheit dazu. Die kostenfreien Karten für die beiden Veranstaltungen können bei der AWO Neckar-Odenwald vorbestellt werden. Über eine Spende freut sich die AWO Neckar-Odenwald als Veranstalterin.