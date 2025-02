100 Jahre Disney

»Nants ingonyama bagithi baba« klingt zunächst unverdächtig, in der richtigen Betonung sorgt der Eröffnungsruf aus »Der König der Löwen« aber seit Generationen für Gänsehaut.

Passend dazu lädt die TauberPhilharmonie zum 100jährigen Jubiläum von Schöpfer Walt Disney zum monumentalen Filmmusik-Konzert. Mit dabei: die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und das englische Spitzenensemble The King’s Singers, die die unvergesslichen und unvergänglichen Melodien aus zahllosen Filmen sowohl a Cappella als auch in großer Besetzung zu Gehör bringen. Von Dschungelbuch bis zur Eiskönigin, von Mary Poppins bis Moana – hier kommt wirklich die ganze Familie auf ihre Kosten und Sie hören die fantastischen Hits in faszinierenden Arrangements. Let it go!

The King’s Singers

Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Wir danken dem Freundeskreis TauberPhilharmonie e.V.