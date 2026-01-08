100 Jahre Ermstalmusikanten.

Dettingen an der Erms – Ein musikalischer Meilenstein steht bevor: Die Ermstalmusikanten Dettingen/Erms feiern ihr 100 jähriges Bestehen und laden von Freitag, 31. Juli bis Sonntag, 2. August 2026 zu einem großen Jubiläumswochenende auf den Vorplatz der Schillerhalle ein. In einem festlichen Zelt und großem Biergarten erleben Besucherinnen und Besucher drei Tage Blasmusik auf hohem Niveau, geselliges Beisammensein und echte Ermstal Tradition.

Seit einem Jahrhundert prägen die Ermstalmusikanten das kulturelle Leben in Dettingen und der Region – ein Anlass, der gebührend gefeiert werden muss. Das Jubiläumsfest vereint musikalische Vielfalt, regionale Verbundenheit und die Freude an der Blasmusik.

Samstag: Blasmusik mit Power und Charakter:

Am Samstag starten die Köhlermusikanten Kohlstetten ab 17:00 Uhr. Anschließend wird es mit Obachtblech „brassig“. An diesem Abend treffen böhmisch mährische Klänge auf moderne Blasmusik Arrangements – energiegeladen, stimmungsvoll und garantiert nichts für stille Zuhörer.

Sonntag: Traditioneller Ausklang:

Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Tradition und Geselligkeit. Den festlichen Auftakt bildet ein Gottesdienst im Festzelt um 10:00 Uhr. Im Anschluss sorgt der Musikverein Dapfen beim Frühschoppen für den musikalischen Rahmen, bevor der Nachmittag gemütlich bei Kaffee und Kuchen ausklingt – begleitet vom Musikverein Bad Urach.

Musik verbindet Generationen:

Mit diesem Jubiläum blicken die Ermstalmusikanten nicht nur stolz auf 100 Jahre Vereinsgeschichte zurück, sondern setzen zugleich ein Zeichen für die Zukunft der Blasmusik. Das Fest richtet sich an die gesamte Bevölkerung, Familien, Musikliebhaber und Freunde der Blasmusik aus nah und fern.