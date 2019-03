100 Jahre Frauenwahlrecht-Chance und Verpflichtung

Was Frauen in Wernau ganz persönlich zum politischen Engagement motiviert!

Das Engagement von Frauen ist vielfältig: in Familie, Beruf, Ehrenamt, Verein, Kirchengemeinde, in der Nachbarschaft, Schule, Kindergarten und vielem mehr. Frauen tragen und prägen unsere Gesellschaft im Wesentlichen, doch wie steht es um die politische Courage, das politische Engagement? Werden die Chancen zur Mitsprache und Mitbestimmung genutzt? Das Frauenwahlrecht ist Recht und Verpflichtung gleichermaßen: wie gehen Frauen - in Wernau - heute damit um?

Wir laden ALLE Interessierten, Frauen und Männer, zu diesesr besonderen Veranstaltung ein. Und das erwartet Sie:•Frauenwahlrecht - von den Anfängen bis heute - die aktuelle Situation ein interessanter Impulsvortrag mit Manuela Rukavina, langjährige, junge Vorsitzende des Landesfrauenrates BW

•Persönliche Motivation zum politischen Engagement als Frau in Wernau im Gespräch mit den amtierenden Gemeinderätinnen Petra Binz, Sabine Dack-Ommeln und Birgit Gottwald-Kolb

•Austausch und Gespräch bei Brezel und Getränk