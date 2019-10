100 Jahre Frauenwahlrecht

Bundesweit erinnerten Ausstellungen und Veranstaltungen an dieses wichtige Datum der Frauen- und Demokratiegeschichte.

Seit 12.11.1918 haben alle Frauen in Deutschland das Wahlrecht - ERST und nach mehr als 70 Jahren Kampf um politische Gleichstellung. Am 12. Januar 1919 durften in Württemberg die Frauen erstmals ihr aktives und passives Wahlrecht wahrnehmen.

Das Stadtmuseum Leonberg rückte mit einer Wanderausstellung, die von der Frauenbeauftragten des Landkreises Trier-Saarburg, dem Jugendnetzwerk Konz mit finanzieller Förderung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend erarbeitet wurde, Politikerinnen und die von ihnen erwirkten frauenpolitischen Meilensteine in den Blick. Begleitend dazu kamen in drei Erzählcafés Kommunalpolitikerinnen aus Leonberg und den Teilorten zu Wort. Sie standen Rede und Antwort zu persönlichen Erfahrungen mit dem Mandat, zu Vereinbarkeit von Familie und Ehrenamt, zu Frauenquote und zu der Notwendigkeit von Frauenpolitik.

Zum Abschluss des Jubiläumsjahres findet ein weiteres Erzählcafé statt. Eingeladen sind die neu gewählten Stadt- und Ortschaftsrätinnen, um sich vorzustellen und ihren Weg in die Kommunalpolitik zu schildern.