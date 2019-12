100 Jahre Landespolizeiorchester Baden-Württemberg

Leitung: Prof. Stefan R. Halder

Benefizkonzert zugunsten der musikalischen Nachwuchsarbeit der Stadtkapelle Rottenburg e.V.

Das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg ist das einzige Berufsblasorchester in der Trägerschaft des Landes.

Mit zahlreichen Benefiz-, Gala- und Kirchenkonzerten tragen die Musiker unter der Leitung ihres Chefdirigenten Prof. Stefan R. Halder den „guten Ton der Polizei“ ins In- und Ausland.

Das Programm ist überschrieben mit dem Titel „schwäbisch-badisch-grenzenlos“. Das Orchester beschreibt musikalisch diejenigen Regionen, die in den letzten 300 Jahren Ziele schwäbischer Emigranten waren. In der Debatte um Migration und Integration möchten es zeigen, dass es Migration immer gab und speziell das Landespolizeiorchester ein gelungenes Beispiel funktionierender Integration darstellt. Dem Orchester gehören Musikerinnen und Musiker aus zehn Nationen an.