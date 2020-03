100 Jahre Marcel Reich-Ranicki

Mit Rachel Salamander, Thomas Anz, Volker Weidermann und Ulrich von Bülow.

Er war der mächtigste Literaturkritiker der Bundesrepublik. Ob schriftlich in der FAZ oder mündlich im ZDF – vor allem mit dem von ihm geleiteten Literarischen Quartett konnte Marcel Reich-Ranicki Bestseller machen. Oder Autorenkarrieren vernichten. Am 2. Juni 2020 wäre der „Literaturpapst“ 100 geworden. So wird es Zeit, dass Ulrich von Bülow zusammen mit wichtigen Weggefährten von Reich-Ranicki dessen Marbacher Nachlass sichtet. Moderation: Ulrich von Bülow und Jan Bürger.