100 Jahre Mikis Theodorakis

Konzert zu Ehren eines Lebens für Musik und Frieden.

Anlässlich des 100. Geburtstags des weltberühmten griechischen Komponisten und Widerstandskämpfers Mikis Theodorakis würdigen die Deutsch-Griechische Gesellschaft Tübingen-Reutlingen und die Gesellschaft Kultur des Friedens sein musikalisches und politisches Lebenswerk mit einem Konzert. Gesungen werden Lieder aus verschiedenen Lebensstationen – u.a. aus Axion Esti, Epitaphios und der Mauthausen-Kantate. Theodorakis überlebte Diktatur, Folter und Verbannung und schuf durch die Vertonung großer Lyriker das neue griechische Volkslied.

Bilder und Videos erinnern auch an sein Wirken in Tübingen, etwa beim Club Voltaire Festival oder der Gründung der Gesellschaft Kultur des Friedens 1988. Mitwirkende: Dionysios Tsaousidis, Elena Papanikolaou, Fotis Velitsianos, Thomas Zournatzis, Chor „Agios Kosmas“, Tanzgruppe REA Tübingen u. v. a., musikalische Leitung: Giorgos Bakalidis.