100 Jahre Musikverein Bargau - Konzert Seiler und Speer

Für den Freitag (30. Mai) ihres Jubiläumsfestes konnte der Musikverein einen absoluten Top Act engagieren. Der Verein freut sich die sehr erfolgreiche österreichische Band »Seiler und Speer« verpflichtet zu haben. »Seiler und Speer« melden sich mit einem brandneuen Album zurück und spielen 2025 einige wenige Sommer Open Airs in Deutschland. Auch im Festzelt in Bargau werden sie für eine magische Sommernacht sorgen. Mit ihrer unverwechselbaren Mischung aus Humor, Tiefgang und musikalischer Vielfalt haben »Seiler und Speer« in den letzten Jahren die Bühnen und Herzen erobert.