100 Jahre Musikverein Bargau – Vatertagsfest

Seit 100 Jahren ist der Musikverein Bargau fester Bestandteil des Teilortes von Schwäbisch Gmünd. Grund genug, um vom 29. bis 31. Mai das große Jubiläumsfest mit hochklassigen Konzerten und Veranstaltungen zu feiern. Gestartet wird am Donnerstag, den 29. Mai mit dem traditionellen Vatertagsfest, das bereits seit vielen Jahren Publikumsmagnet ist. Auch in diesem Jahr verspricht es ein unvergessliches Highlight zu werden: Nach dem Gottesdienst im Festzelt gibt es mehrere Stunden Blasmusik mit dem aktiven Blasorchester des Jubiläumsvereins und zwei hochklassigen Musikvereinen aus der Region (MV Durlangen und MV Wißgoldingen). Für Partystimmung sorgt ab 18 Uhr »the bbänd« und bis in die späte Nacht hinein die zwei Musiker der Band »Los dos Promillos«.