100 Jahre Schlager - Die Dinnershow

100 Jahre Schlager – Feiern Sie mit uns eine unvergessliche Reise durch 100 Jahre Schlagergeschichte in einer bunten Mischung aus Musik, erstklassigem Livegesang und Entertainment.

Während Sabrina mit spritzigen Anekdoten das Publikum unterhält, sorgen ein Hauch von Kabarett und Comedy für Lacher. Bewundern Sie originalgetreue Outfits, die die Zeitreise perfekt abrunden und erleben Sie einen Abend voller Lebensfreude mit den schönsten Schlagermelodien von den 1920ern bis zur Moderne.