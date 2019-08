100 Jahre Volkshochschule

Dieses Jahr feiern rund 900 Volkshochschulen in Deutschland ihr 100-jähriges Bestehen.

Obwohl wir selbst erst "jugendliche" 73 Jahre alt sind, feiern wir mit!

Sie sind spontan und bereit sich auf Neues einzulassen? Dann möchten wir Sie einladen, mit uns die Erfolgsgeschichte der Volkshochschulen zu feiern. Zu diesem Anlass haben wir uns etwas ganz Besonderes einfallen lassen:

Nach einer kurzen, gemeinsamen Einstimmung im Schlosskeller geht es in Gruppen von 15 Personen in die Räumlichkeiten der Schiller-vhs. Dort warten 5 Kurse zum Mitmachen auf Sie. Die Kurse dauern nur 15 Minuten, danach wird der Kurs gewechselt. Die Inhalte sind ein Querschnitt durch unser gesamtes Programm. Im Anschluss kehren wir zurück in den Schlosskeller, um den Abend gemeinsam ausklingen zu lassen.

Sie sind neugierig geworden? Dann melden Sie sich schnell an, es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen. Wir freuen uns auf Sie.