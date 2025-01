100. Kammerkonzert: "Canción y Danza “

Katrin Klingeberg und Sebastián Montes dürften dem Stettener Publikum bestens bekannt sein. Das Gitarrenduo war bereits im Jahr 2019 in Stetten zu Gast und hat damals im Sommersaal von Schloss Stetten mit einem hinreißenden Programm aus verschiedenen Epochen begeistert.

Auch mit ihrem neuen Programm „Canción y Danza“ präsentieren die beiden Musiker wieder ein abwechslungsreiches Programm, welches von Virtuosität, musikalischem Gespür und mühelosem Zusammenspiel geprägt ist. Das Musikerehepaar lebt heute in Reutlingen, Katrin Klingeberg ist Dozentin an HMDK Stuttgart und Sebastián Montes Professor an der HfM Saar und Dozent an der HfM Nürnberg. Die Beiden leiten die internationalen Gitarrenfestspiele Nürtingen und sind eines der gefragtesten Duos der internationalen Gitarrenszene.